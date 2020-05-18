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18.05.2020 09:20
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Огненная вечеринка в машине. Четыре человека получили ожоги при возгорании в Невском районе

Возгорание автомобилей во дворе дома на улице Евдокима Огнева произошло после того, как четверо «самоизолировались» в салоне. В больницу их доставили с ожогами.

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, после пожара, который произошел около трех часов ночи 18 мая между корпусами 1 и 2 дома 10, несколько машин скорых увезли с места четырёх человек. Они выбирались из горящего «Опеля» через багажник. Информацию о том, что четверо получили ожоги, подтвердили и в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, вызов на улицу Евдокима Огнева поступил в 3:28. Полностью сгорели Opel и ВАЗ-2107 — редкая по нынешним временам «классика» «Жигулей». На место прибыли два пожарных расчёта (10 человек) и к 4:04 ликвидировали возгорание.

Среди пострадавших есть девушка — она получила ожоги рук. Данных остальных, как и то, что они делали поздно ночью в автомобиле, устанавливаются.

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