Огонь на улице Евдокима Огнева: классические «Жигули» полыхали на парковке
Два автомобильных пожара тушили минувшей ночью в южных районах Санкт-Петербурга.
Вызов на улицу Евдокима Огнева (Невский район) поступил 18 мая в 3:28, сообщает городское ГУ МЧС. Там у дома 10, корпус 1, полностью сгорели Opel и ВАЗ-2107 – редкая по нынешним временам «классика» «Жигулей». На место прибыли два пожарных расчёта (10 человек) и к 4:04 ликвидировали возгорание.
Mitsubishi на Малой Балканской улице, у дома 13, корпус 2, загорелся около 23:15. Пять сотрудников МЧС потушили пожар к 00:27. У машины выгорел только моторный отсек.