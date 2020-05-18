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18.05.2020 07:48
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Огонь на улице Евдокима Огнева: классические «Жигули» полыхали на парковке

Кадр из видео в "<a class="author _" href="https://vk.com/spb_today" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_13193862" data-post-click-type="post_owner_link">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>" /&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / vk.com/spb_today

Два автомобильных пожара тушили минувшей ночью в южных районах Санкт-Петербурга.

Вызов на улицу Евдокима Огнева (Невский район) поступил 18 мая в 3:28, сообщает городское ГУ МЧС. Там у дома 10, корпус 1, полностью сгорели Opel и ВАЗ-2107 – редкая по нынешним временам «классика» «Жигулей». На место прибыли два пожарных расчёта (10 человек) и к 4:04 ликвидировали возгорание.

Mitsubishi на Малой Балканской улице, у дома 13, корпус 2, загорелся около 23:15. Пять сотрудников МЧС потушили пожар к 00:27. У машины выгорел только моторный отсек.

Кадр из видео в "<a class="author _" href="https://vk.com/spb_today" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_13193862" data-post-click-type="post_owner_link">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>" /&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / vk.com/spb_today

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