В Сети появилась письменная реакция руководителя регионального ГУ МВД Романа Плугина на деятельность подчиненных. Тонны негатива выплеснуты на подразделения ГИБДД.

«Я места себе не нахожу от стыда… Вверенное УГИБДД было, есть и остается одним из худших подразделений в стране!.. Безобразие!!! На сегодня работа не отвечает никаким нормам!» - говорится в размещенном 17 мая на сайте 47News тексте, который Плугин составил больше месяца назад, 7 апреля. Резолюция оставлена на обзоре статучета МВД по безопасности дорожного движения в 2019 году. Из себя начальника главка вывела неудовлетворительная работа УГИБДД, о чем, по его словам, свидетельствует статистика.

Фото: 47news Фото: 47news

Так как сам обзор не опубликован, невозможно определить, на какие данные ссылался Роман Плугин. «Фонтанка» проанализировала некоторые публичные показатели, по которым оценивается деятельность ГИБДД, и не встретила экстремальные провалы, способные довести руководителя высшего звена до использования 18 восклицательных знаков на двух страницах рукописного текста.

Фото: stat.gibdd.ru/

В рейтинге аварийности регионов, составленном РИА «Новости», Петербург по итогам 2019 года занимал 48-е место, а по наименьшей доле погибших в ДТП город входил в тройку лучших вместе с Москвой и Севастополем. По официальным данным ГИБДД, в 2019-м статистика аварий в Петербурге не сильно отличалась от 2018-го года. Начало 2020-го и вовсе ознаменовалось снижением аварийности, что вряд ли коррелирует с характером резолюции Плугина.

Выявляемость нарушений ПДД в 2019 году по сравнению с 2018-м в Петербурге тоже увеличилась - 3,3 миллиона против 2,9 миллионов. На 160 миллионов рублей выросла собираемость штрафов, а пьяных водителей на дорогах стало, наоборот, меньше.

Фото: stat.gibdd.ru

В апреле 2019 года Роман Плугин так же, эмоциями, раскритиковал УГИБДД за неучастие в раскрытии угонов, хотя по этому показателю деятельность подразделения не оценивается. Во всяком случае, он отсутствует в официальном отчете ГИБДД по состоянию безопасности дорожного движения.

УГИБДД Петербурга и области с 2017 года возглавляет Алексей Семенов. Он остался единственным заместителем Плугина, назначенным не при Плугине.

