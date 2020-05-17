FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
17.05.2020 19:10
10
Печать

Псковский митрополит, которого в СМИ называют «духовником Путина», утвердил правила проведения служб с прихожанами. Священники будут в масках и перчатках

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого называют в СМИ духовником Владимира Путина, договорился с региональными властями и местным Роспотребнадзором о проведении служб с участием прихожан. Правила для таких мероприятий, которые начнутся с 21 мая, опубликованы 17-го числа на сайте Псковской митрополии.

Все священнослужители, другие сотрудники храмов и волонтеры обязаны носить маски и перчатки, а также следить за соблюдением социальной дистанции прихожанами.

«Божественную литургию совершать на улице. Для этого настоятелям храмов необходимо позаботиться об изготовлении дополнительного престола… Для молящихся необходимо сделать разметку (например, в форме круга, квадрата; разметка в виде крестов не допускается, дабы не попирать священные символы) с сохранением дистанции между людьми 2–2,5 метра», — говорится в указе Тихона.

Совершение таинств, в том числе Крещения, митрополит рекомендует отложить на месяц «в связи с тем, что распространенной практикой является присутствие крестных и гостей из других регионов». Если же крестить необходимо, то делать это разрешается только внутри храма в присутствии не более пяти человек «со строгим соблюдением всех санитарных предписаний».

Кроме того, все службы необходимо фиксировать на камеру «для предотвращения возможных претензий о несоблюдении санитарных правил».

Отметим, Тихон Шевкунов стал одним из первых церковных руководителей, который сам закрыл все храмы в области из-за коронавируса. В отличие от некоторых других представителей РПЦ, он не отрицал опасность COVID-19, а сразу называл пандемию «третьей мировой войной».

Напомним, в Петербурге храмы закрыты для прихожан «до особого распоряжения» митрополита Варсонофия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

Павел Михайлов
Чиновникам явно заслали. На молитву можно, а в парк- нельзя.
evilman
Затрещал по швам финансовый план. Провалены первый и второй кварталы. Субсидии нынче пошли на медицину. Теперь надо как-то самим крутиться. Поэтому изменили порядок ведения бизнеса. Овощ в помощь.
🔞 Скучaешь? Выбирай себе девушку на свой вкус. Реализуй свои самые смелые фaнтазии.. ➜ https://is.gd/zgirls
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний