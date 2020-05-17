Псковский митрополит, которого в СМИ называют «духовником Путина», утвердил правила проведения служб с прихожанами. Священники будут в масках и перчатках
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого называют в СМИ духовником Владимира Путина, договорился с региональными властями и местным Роспотребнадзором о проведении служб с участием прихожан. Правила для таких мероприятий, которые начнутся с 21 мая, опубликованы 17-го числа на сайте Псковской митрополии.
Все священнослужители, другие сотрудники храмов и волонтеры обязаны носить маски и перчатки, а также следить за соблюдением социальной дистанции прихожанами.
«Божественную литургию совершать на улице. Для этого настоятелям храмов необходимо позаботиться об изготовлении дополнительного престола… Для молящихся необходимо сделать разметку (например, в форме круга, квадрата; разметка в виде крестов не допускается, дабы не попирать священные символы) с сохранением дистанции между людьми 2–2,5 метра», — говорится в указе Тихона.
Совершение таинств, в том числе Крещения, митрополит рекомендует отложить на месяц «в связи с тем, что распространенной практикой является присутствие крестных и гостей из других регионов». Если же крестить необходимо, то делать это разрешается только внутри храма в присутствии не более пяти человек «со строгим соблюдением всех санитарных предписаний».
Кроме того, все службы необходимо фиксировать на камеру «для предотвращения возможных претензий о несоблюдении санитарных правил».
Отметим, Тихон Шевкунов стал одним из первых церковных руководителей, который сам закрыл все храмы в области из-за коронавируса. В отличие от некоторых других представителей РПЦ, он не отрицал опасность COVID-19, а сразу называл пандемию «третьей мировой войной».
Напомним, в Петербурге храмы закрыты для прихожан «до особого распоряжения» митрополита Варсонофия.