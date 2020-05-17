Псковский митрополит, которого в СМИ называют «духовником Путина», утвердил правила проведения служб с прихожанами. Священники будут в масках и перчатках

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого называют в СМИ духовником Владимира Путина, договорился с региональными властями и местным Роспотребнадзором о проведении служб с участием прихожан. Правила для таких мероприятий, которые начнутся с 21 мая, опубликованы 17-го числа на сайте Псковской митрополии.



Все священнослужители, другие сотрудники храмов и волонтеры обязаны носить маски и перчатки, а также следить за соблюдением социальной дистанции прихожанами.



«Божественную литургию совершать на улице. Для этого настоятелям храмов необходимо позаботиться об изготовлении дополнительного престола… Для молящихся необходимо сделать разметку (например, в форме круга, квадрата; разметка в виде крестов не допускается, дабы не попирать священные символы) с сохранением дистанции между людьми 2–2,5 метра», — говорится в указе Тихона.

