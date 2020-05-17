Пенсионеру из Твери пришлось выдавать разрешения на въезд в Конаково вместо властей после того, как «Яндекс» перепутал телефонные номера

«Яндекс» перепутал мобильный телефон тверского пенсионера Валерия Павлова и номер администрации Конаково, из-за чего Павлову пришлось днем и ночью выдавать «разрешения» на въезд в город, передает 17 мая «Медуза».



Павлов несколько лет назад занимал должность главы администрации Твери, а до этого возглавлял райцентр Конаково в том же регионе. Путаница началась еще четыре месяца назад, и поначалу ошибочные звонки на личный номер пенсионера были единичными. Но в связи с коронавирусными ограничениями администрация города Конаково ввела пропуска и закрыла въезд в город для иногороднего транспорта. «Мой телефон разрывался от звонков возмущенных граждан с требованиями выдать пропуск или пропустить в город! - рассказал Павлов на своей странице в «Фейсбуке». - Звонки были и днем, и ночью! Каждый день раздается от 15 до 28 звонков! На мои объяснения, что это личный телефон, возмущение звонивших только возрастало. На мой вопрос, где они взяли этот телефонный номер, многие отвечали: этот номер, как номер администрации Конаково выдает на Яндексе... робот "Алиса". Обратился к "Алисе" сам... и тоже получил свой номер. Мои обращения к операторам Яндекса "отнять" у "Алисы" мой номер остались без ответа. А телефонные звонки на мой номер продолжались... На вопрос: "Как мне проехать в город Конаково?" я стал отвечать: " Проезжайте спокойно и сошлитесь на этот телефонный номер". Сколько я, а затем, когда я не мог ответить, и моя жена, выдали таких устных разрешений на въезд в Конаково, не считали. Но, судя по нескольким вновь перезвонившим и сказавшим "Спасибо за помощь", народ в Конаково успешно попадал». За помощью к пенсионеру Павлову как-то раз обратился даже инспектор Конаковского отделения ГИБДД, который спросил, можно ли устную ссылку водителей на номер телефона Павлова считать разрешением на въезд в город. Пенсионер ответил, что, если это не нарушает инструкции, пусть считают. Дошло до того, что один из звонивших жителей Конаково попросил разрешения на установку трех ларьков для торговли овощами и фруктами. Павлов ответил, что не возражает.

