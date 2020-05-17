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17.05.2020 12:02
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В десятку богатейших людей Великобритании вошел только один россиянин. Абрамович и Фридман из нее вылетели

Единственным россиянином в десятке богатейших людей Великобритании остался основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный 17 мая The Sunday Times.

Усманов разместился на седьмой строчке списка с состоянием в 11,68 млрд фунтов ($14,14 млрд). Отметим, еще год назад в списке было трое россиян — помимо Усманова, в него входили Роман Абрамович (9-е место) и Михаил Фридман (10-е место). В 2020-м Фридман переместился на 11-е место (10,23 млрд фунтов, или 12,38 млрд долларов). Абрамович же опустился до 12-й строчки (10,16 млрд фунтов, или 12,3 млрд долларов).

Первое место в рейтинге занимает британец, основатель и глава компании электробытовых приборов Dyson Джеймс Дайсон с состоянием в 16,2 млрд фунтов. Второе место за братьями Шри и Гопи Индуйя с 16 млрд фунтов (бизнес в сфере недвижимости, торговли и банковского дела). На третьем месте инвесторы Дэвид и Саймон Рубены с 16 млрд фунтов.

Издание подчеркивает, что суммарное состояние богатейших людей Великобритании за время пандемии коронавируса снизилось на 54 млрд фунтов.

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Комментарии (6)

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Василий Марущак
Наших опять затравили. Сейчас им конечно тяжело, и мы должны всем народом поддержать их.
261219711
Пожалеем их: из десятки вылетели и влетели в десятку самых нищих...хаха
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