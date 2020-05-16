Врач баскетбольного ЦСКА скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 44 года
Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом 16 мая сообщается на сайте клуба.
«Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией… Роме было 44 года. У него остались жена и двое детей. Покойся с миром, друг. Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех армейцев, и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем… Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем… Это большая потеря для всех нас», — сообщили в ЦСКА.
Абжелилова госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке 1 мая.