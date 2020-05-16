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16.05.2020 14:40
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Врач баскетбольного ЦСКА скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 44 года

Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом 16 мая сообщается на сайте клуба.

Фото: с сайта cskabasket.com

«Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией… Роме было 44 года. У него остались жена и двое детей. Покойся с миром, друг. Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех армейцев, и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем… Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем… Это большая потеря для всех нас», — сообщили в ЦСКА.

Абжелилова госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке 1 мая.

Фото: с сайта cskabasket.com

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