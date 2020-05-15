«Паровозик» из шести машин собрал многокилометровую пробку на востоке КАД
Массовое ДТП серьезно затруднило движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга вечером 15 мая. Затор на внутреннем кольце превышает 5 километров.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 16 часов на 47-м километре внутреннего кольца КАД, после развязки с Колтушским шоссе, столкнулись шесть легковых автомобилей. Авария обошлась без пострадавших, хотя как минимум у двух машин, как видно на кадрах с места ДТП, сильно повреждена передняя часть.
Разбитые автомобили заняли третью и четвертую полосы движения. Из-за аварии на внутреннем кольце образовалась огромная пробка. По данным «Яндекс.Пробок», к половине пятого затор растянулся на 9 километров — от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Сейчас пробка меньше — около 6 километров.