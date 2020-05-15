ФМБА: Вторая группа крови является самой распространённой среди заразившихся COVID-19

Люди со второй группой крови составляют наибольшую группу среди инфицированных COVID-19, наименьшую — обладатели четвёртой. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС 15 мая рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По её словам, к таким выводам пришли и зарубежные исследователи.

«Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая, в большом отрыве от других групп крови <…>. На втором месте — первая и третья. И реже всего действительно редкая группа — четвертая», — поделилась данными Скворцова. Однако глава ФМБА отметила, что такие показатели могут быть связаны с распространённостью групп среди населения.