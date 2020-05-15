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15.05.2020 17:05
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ФМБА: Вторая группа крови является самой распространённой среди заразившихся COVID-19

Люди со второй группой крови составляют наибольшую группу среди инфицированных COVID-19, наименьшую — обладатели четвёртой. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС 15 мая рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По её словам, к таким выводам пришли и зарубежные исследователи.

«Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая, в большом отрыве от других групп крови <…>. На втором месте — первая и третья. И реже всего действительно редкая группа — четвертая», — поделилась данными Скворцова. Однако глава ФМБА отметила, что такие показатели могут быть связаны с распространённостью групп среди населения.

Напомним, в России, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, к 15 мая выявлено 262,8 тысячи случаев инфицирования, выздоровели 58,2 тысячи заболевших, расстались с жизнью 2 418. В Петербурге умерли 74 человека, а общее число зарегистрированных заражений приближается к 9 500.

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Комментарии (6)

Nedopens
Если не ошибаюсь, 2 группа наиболее распространённая
izhak
Руководитель федерального агентства не понимает, что цифры нужно сравнивать с долями групп крови во всём населении?

И они все там вот такие, сверху донизу.
dragvs
Насколько я понимаю было только какое-то китайское исследование на скорую руку по данным из трех госпиталей в Ухани. Я уверен что никакое там ФМБА толком ничего не исследовало вообще.
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