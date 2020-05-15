FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
73.93р79.90р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
15.05.2020 16:53
12
Печать

Задом наперёд. Станцию «Спасскую» оградили от петербуржцев без масок, поставив автомат с защитой только на выходе

Петербуржцы, не успевшие обзавестись маской, не смогут попасть на станцию «Спасская», ведь купить защиту можно только на выходе из метро.

Строгость сотрудников метро на «Спасской» оценил корреспондент «Фонтанки» 15 мая. Дежурная на входе не пропускала пассажиров без масок. Те, кто интересовался, где их можно купить, отправляли в соседние вестибюли. Но там аппаратов с масками не оказалось, одиноко стоящий нашёлся только на выходе со «Спасской». Чтобы к нему пробраться, нужно преодолеть турникеты.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В Петербурге с 12 мая введён перчаточно-масочный режим. Накануне пассажира без маски не пустили на станцию метро «Нарвская», он проложил путь к эскалатору кулаками и финишировал уголовным делом о побоях.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

alex-un
У нас все через жопу делается.
OldObyvatel
— Ты совершил три преступления, негодяй: ты — беспризорный, беспаспортный, безработный и без маски. Утопить в Неве! Беглов-Лопатов.
ussr_5e4d4b41561db
а у них всё через задницу, тут даже удивляться нечего... пока все страны мира развиваются - эта стагнирует....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний