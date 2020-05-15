Петербуржцы, не успевшие обзавестись маской, не смогут попасть на станцию «Спасская», ведь купить защиту можно только на выходе из метро.

Строгость сотрудников метро на «Спасской» оценил корреспондент «Фонтанки» 15 мая. Дежурная на входе не пропускала пассажиров без масок. Те, кто интересовался, где их можно купить, отправляли в соседние вестибюли. Но там аппаратов с масками не оказалось, одиноко стоящий нашёлся только на выходе со «Спасской». Чтобы к нему пробраться, нужно преодолеть турникеты.