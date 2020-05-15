Петербургское УФАС раскрыло картельный сговор поставщиков социального питания в школы и больницы

pan_k 15 Мая 2020 в 15:12 15 Мая 2020 в 15:12

Достаточно проверить конторы через беспл. сайты-агрегаторы, чтобы узрить возможную связь и взаимодействие оных на торгах.

К примеру у указанных двух руководители "встречаются" в нескольких др компаниях как учредители и дир-ра.

Данная проверка может быть просто автоматизирована порталом госзакупок с выводом претендентов в серый (на время доп разбирательства) , а потом и чёрный списки, как сами фирмы, так и их "дочки" и учредителей/директоров; в тч опубликования оных для информирования о возможно недобросовестном контрагент и тп.

Но пока я слышал тоьтко про кредитные истории физ.лиц, общие для банков, историю ОСАГО, и возможную слежку за банк. счетами.

В сфере гос.закупок наверно гораздо больше средств ходит по-черному?..