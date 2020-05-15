Петербургское УФАС раскрыло картельный сговор поставщиков социального питания в школы и больницы
Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу обнаружило картельный сговор между двумя компаниями, которые занимались поставками социального питания в городе.
«12 мая 2020 г. комиссия Санкт-Петербургского УФАС России вынесла решение о наличии картельного сговора между ООО «ТД «Ленинградский» и ООО «Северный Торговый Путь» при участии в семи закупках на поставку социального питания в школы и больницы Петербурга. Суммарно начальная максимальная цена закупок (НМЦК) превышает 14,6 млн руб.», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте 15 мая. Как подчёркивают в ведомстве, при участии в закупках игроки использовали одни IP-адреса, электронную почту, а офисы были соединены. Помимо этого, документы для участия в торгах им подготавливал один специалист.
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