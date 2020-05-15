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15.05.2020 14:14
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Петербургское УФАС раскрыло картельный сговор поставщиков социального питания в школы и больницы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу обнаружило картельный сговор между двумя компаниями, которые занимались поставками социального питания в городе.

«12 мая 2020 г. комиссия Санкт-Петербургского УФАС России вынесла решение о наличии картельного сговора между ООО «ТД «Ленинградский» и ООО «Северный Торговый Путь» при участии в семи закупках на поставку социального питания в школы и больницы Петербурга. Суммарно начальная максимальная цена закупок (НМЦК) превышает 14,6 млн руб.», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте 15 мая. Как подчёркивают в ведомстве, при участии в закупках игроки использовали одни IP-адреса, электронную почту, а офисы были соединены. Помимо этого, документы для участия в торгах им подготавливал один специалист.

В соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ организациям грозит штраф в размере 10 % от НМЦК, должностным лицам — от 20 до 50 тыс. руб.

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Комментарии (4)

pan_k
Достаточно проверить конторы через беспл. сайты-агрегаторы, чтобы узрить возможную связь и взаимодействие оных на торгах.
К примеру у указанных двух руководители "встречаются" в нескольких др компаниях как учредители и дир-ра.
Данная проверка может быть просто автоматизирована порталом госзакупок с выводом претендентов в серый (на время доп разбирательства) , а потом и чёрный списки, как сами фирмы, так и их "дочки" и учредителей/директоров; в тч опубликования оных для информирования о возможно недобросовестном контрагент и тп.
Но пока я слышал тоьтко про кредитные истории физ.лиц, общие для банков, историю ОСАГО, и возможную слежку за банк. счетами.
В сфере гос.закупок наверно гораздо больше средств ходит по-черному?..
260859311
После продуктовых наборов из детского сада, серьезно задумалась над тем как обеспечить ребенка домашним питанием. Домой мы такое никогда не покупаем. Из набора съедобны только сахар и сухое молоко. Соки, шоколад, джемы просто отвратительны (выкинули). Крупы и макароны самого низкого качества. Хочется чтобы их дети также относились к ним как они к нашим.
nnav
Кормят в школах плохо. Сын питаться там не хочет - носит с собой, говорит, что даже сосиски отвратительные. В передачах по каналу «Санкт-Петербург» показывали замечательные школьные обеды, но это все - постановка, на самом деле красоты такой нет. Более или менее приличный обед в школе можно купить только за деньги (с карты), а обеды стандартные бесплатные - ужасные!
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