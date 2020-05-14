От коронавируса умер пятый насельник Троице-Сергиевой лавры. Ему было 45 лет

Иеромонах Модест, в миру Роман Николаевич Панченко, учился в Московской духовной семинарии. На последнем году обучения вступил в число братии Троице-Сергиевой лавры, через два года постригся в монахи.

Иеромонах Модест скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на сайте Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

В лавре отмечают его просветительскую и миссионерскую деятельность и работу в школе-интернате имени преподобного Сергия. «Каждый воспитанник этого интерната запомнил доброту и любовь отца Модеста. Ни один отрок не мог пройти мимо батюшки не получив доброго наставления, улыбки или конфетки», - рассказывают в монастыре.

Иеромонаху Модесту было 45 лет. Это пятая смерть от коронавируса среди насельников, которую официально подтвердили в лавре. Ранее сообщалось о смертях иеродиакона Каллиста, архимандрита Илиана, главного врача Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумена Тихона и одного из старейших насельников - 86-летнего архимандрита Лаврентия.

12 мая скончался схиархимандрит Рафаил. В лавре уточнили, что причиной стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием. 28 апреля сообщалось о смерти послушника московского подворья Димитрия Пелипенко. Он совершил суицид после госпитализации с подозрением на коронавирусную пневмонию.