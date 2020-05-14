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14.05.2020 23:35
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От коронавируса умер пятый насельник Троице-Сергиевой лавры. Ему было 45 лет

Иеромонах Модест скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на сайте Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

«14 мая, в день празднования иконы Божией Матери «Нечаянная радость», отец Модест отошёл ко Господу. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция», - говорится в релизе.

Иеромонах Модест, в миру Роман Николаевич Панченко, учился в Московской духовной семинарии. На последнем году обучения вступил в число братии Троице-Сергиевой лавры, через два года постригся в монахи.

В лавре отмечают его просветительскую и миссионерскую деятельность и работу в школе-интернате имени преподобного Сергия. «Каждый воспитанник этого интерната запомнил доброту и любовь отца Модеста. Ни один отрок не мог пройти мимо батюшки не получив доброго наставления, улыбки или конфетки», - рассказывают в монастыре.

Иеромонаху Модесту было 45 лет. Это пятая смерть от коронавируса среди насельников, которую официально подтвердили в лавре. Ранее сообщалось о смертях иеродиакона Каллиста, архимандрита Илиана, главного врача Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумена Тихона и одного из старейших насельников - 86-летнего архимандрита Лаврентия.

12 мая скончался схиархимандрит Рафаил. В лавре уточнили, что причиной стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием. 28 апреля сообщалось о смерти послушника московского подворья Димитрия Пелипенко. Он совершил суицид после госпитализации с подозрением на коронавирусную пневмонию.

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Комментарии (4)

Njura
Я тоже не понимаю, зачем нам это? Какая Разница, кто чем болел и от чего умер. Как-то неэтично даже сообщать об этом во всеуслышанье. Или этика и СМИ - вещи несовместимые?
Fosgen
А где сводки по служителям Аллаха, Будды, иудеям; остальным христианам (кат., прот., лют)?
Il-bird
Не пойму, почему их всех нам по именам перечисляют. Известные люди какие-то?
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