Легковой автомобиль приехал в здание в Петроградском районе Петербурга вечером 14 мая. Водитель избежал столкновения с машиной, но не со стеной.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Женя, на перекрестке Малого проспекта П.С. и Большой Зелениной улицы автомобиль LADA Largus вылетел на тротуар и врезался в дом 1/44, литера А, по Большой Зелениной. Машина прилетела прямо в стену, где расположена дверь магазина.

«Ларгус» заехал за сумкой в магазин «1000 и одна сумка», — пишет очевидица.