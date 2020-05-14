Largus «заехал в магазин за сумкой» на Петроградской стороне
Легковой автомобиль приехал в здание в Петроградском районе Петербурга вечером 14 мая. Водитель избежал столкновения с машиной, но не со стеной.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Женя, на перекрестке Малого проспекта П.С. и Большой Зелениной улицы автомобиль LADA Largus вылетел на тротуар и врезался в дом 1/44, литера А, по Большой Зелениной. Машина прилетела прямо в стену, где расположена дверь магазина.
«Ларгус» заехал за сумкой в магазин «1000 и одна сумка», — пишет очевидица.
По предварительной информации, водитель «Лады», двигавшийся по Малому проспекту П.С., пытался избежать столкновения с другим легковым автомобилем, который выехал с Рыбацкой улицы к Большой Зелениной и в результате вылетел на тротуар, едва не сбив пешехода.
Несмотря на столкновение с домом, серьезных повреждений у «Ларгуса» не видно. О пострадавших не сообщается.