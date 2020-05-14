Автомобиль, который утром съехал в Фонтанку у Старо-Калинкина моста, продемонстрировал силу течения в реке. Его ищут и не находят более семи часов.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к вечеру 14 мая поиски «Хёндэ Солярис» не увенчались успехом. Спасатели обследуют акваторию, водолазы продолжают спуски. По наблюдениям фотографа «Фонтанки», примерно после пяти часов поиски перевели в менее энергоёмкий режим: автокран и служебные автомобили уехали, из двух катеров на воде остался один.

