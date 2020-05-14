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14.05.2020 18:14
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Фонтанка не отдаёт машину, нырнувшую у Старо-Калинкина моста

Автомобиль, который утром съехал в Фонтанку у Старо-Калинкина моста, продемонстрировал силу течения в реке. Его ищут и не находят более семи часов.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к вечеру 14 мая поиски «Хёндэ Солярис» не увенчались успехом. Спасатели обследуют акваторию, водолазы продолжают спуски. По наблюдениям фотографа «Фонтанки», примерно после пяти часов поиски перевели в менее энергоёмкий режим: автокран и служебные автомобили уехали, из двух катеров на воде остался один.

автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»

автор видео Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»

«Хёндэ Солярис» въехал в ограждение и упал в Фонтанку рядом с домом 199 около десяти часов утра. Видео объясняет, что водитель не виноват — он стал жертвой пешеходного перехода и скользкой дороги. Мужчина смог выбраться из тонущей машины.

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Комментарии (6)

Pilat
Надеюсь он застрахован по КАСКО.
Но было бы интересно узнать, как будет страховая сопротивляться выплате.
Anton Keiran
podvodpoisk.ru найдут - звоните.
krasnonosov
Корюшка по дну в Копенгаген на нем удрала.
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