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14.05.2020 13:05
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Седан остался без «лица», не поделив перекресток Софийской и Дунайского с внедорожником

Движение транспорта во Фрунзенском районе Петербурга днем 14 мая затруднила авария. Два водителя не разъехались на оживленном перекрестке.

Как сообщает очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на перекрестке Софийской улицы и Дунайского проспекта столкнулись легковой автомобиль и внедорожник Mercedes. У седана серьезно повреждена передняя часть, а «Мерседес» отбросило на пешеходный переход и развернуло поперек дороги.

О пострадавших не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД информации об аварии пока не поступало.

В результате ДТП «Мерседес» перегородил две полосы, затруднив проезд по Софийской улице в сторону КАД. По данным «Яндекс.Пробок», на перекрестке наблюдается небольшая пробка по Софийской, но сильнее движение затруднено в противоположном направлении — от КАД.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-94076846_3129520" target="_blank" class="_">«Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-94076846_3129520" target="_blank" class="_">«Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-94076846_3129520" target="_blank" class="_">«Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-94076846_3129520" target="_blank" class="_">«Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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