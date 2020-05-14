Движение транспорта во Фрунзенском районе Петербурга днем 14 мая затруднила авария. Два водителя не разъехались на оживленном перекрестке.



Как сообщает очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на перекрестке Софийской улицы и Дунайского проспекта столкнулись легковой автомобиль и внедорожник Mercedes. У седана серьезно повреждена передняя часть, а «Мерседес» отбросило на пешеходный переход и развернуло поперек дороги.

О пострадавших не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД информации об аварии пока не поступало.