Седан остался без «лица», не поделив перекресток Софийской и Дунайского с внедорожником
Движение транспорта во Фрунзенском районе Петербурга днем 14 мая затруднила авария. Два водителя не разъехались на оживленном перекрестке.
Как сообщает очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на перекрестке Софийской улицы и Дунайского проспекта столкнулись легковой автомобиль и внедорожник Mercedes. У седана серьезно повреждена передняя часть, а «Мерседес» отбросило на пешеходный переход и развернуло поперек дороги.
О пострадавших не сообщается. В отдел пропаганды УГИБДД информации об аварии пока не поступало.
В результате ДТП «Мерседес» перегородил две полосы, затруднив проезд по Софийской улице в сторону КАД. По данным «Яндекс.Пробок», на перекрестке наблюдается небольшая пробка по Софийской, но сильнее движение затруднено в противоположном направлении — от КАД.