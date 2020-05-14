Массовая авария с пострадавшими произошла утром 14 мая в Невском районе Петербурга. К столкновению привел выезд на «встречку».



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось около 8:55 у дома 1 по проспекту Солидарности. По предварительным данным, 28-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя машинами: BMW X3, Hyundai Solaris и LADA Granta.

В результате водитель «Жигулей» получил тяжелые травмы, а его пассажир — средней тяжести. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.