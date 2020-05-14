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14.05.2020 11:32
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Водитель «Жигулей» собрал три встречные машины на Солидарности. Пострадали двое

Массовая авария с пострадавшими произошла утром 14 мая в Невском районе Петербурга. К столкновению привел выезд на «встречку».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось около 8:55 у дома 1 по проспекту Солидарности. По предварительным данным, 28-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя машинами: BMW X3, Hyundai Solaris и LADA Granta.

В результате водитель «Жигулей» получил тяжелые травмы, а его пассажир — средней тяжести. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

Тум Ольга
Очередной блондинистый яйценосец с гранатой...Пересаживайтесь на самокаты, мужло!
Звездочёт
- Ты живой? Ну, поехали квартирку смотреть (с)
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