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14.05.2020 10:11
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У начальника убойного отдела Фрунзенского района угнали кроссовер

Полиция Невского района ищет иномарку, которую угнали за 20 минут у их коллеги из Фрунзенского УМВД.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 13 мая в полицию Невского района около половины десятого вечера обратился 40-летний начальник убойного отдела Фрунзенского УМВД. По предварительной информации, он попросил помощи в поиске его автомобиля «Хундай Туссон», который угонщики за 20 минут похитили от жилого дома 5, корпус 2, по Народной улице. Полицейский припарковал её в 19.30, а уже в 19.50 иномарки стоимостью 1 миллион 250 тысяч не было на месте.

Ведется розыск пропавшей машины.

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Комментарии (8)

kuk-vasyusha
А как же короновирус? смотрю статистику в день как было в среднем 10 угонов так и осталось, а кто то обещал победить угонщиков!
AGP
Это апофеоз! Фъ, держи "пять")
Barmaley_5e4d0211d3423
"Полиция Невского района ищет иномарку, которую угнали за 20 минут у них коллеги из Фрунзенского УМВД."

Простите, коллеги угоняют у коллег?
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