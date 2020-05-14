У начальника убойного отдела Фрунзенского района угнали кроссовер
Полиция Невского района ищет иномарку, которую угнали за 20 минут у их коллеги из Фрунзенского УМВД.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 13 мая в полицию Невского района около половины десятого вечера обратился 40-летний начальник убойного отдела Фрунзенского УМВД. По предварительной информации, он попросил помощи в поиске его автомобиля «Хундай Туссон», который угонщики за 20 минут похитили от жилого дома 5, корпус 2, по Народной улице. Полицейский припарковал её в 19.30, а уже в 19.50 иномарки стоимостью 1 миллион 250 тысяч не было на месте.
Ведется розыск пропавшей машины.