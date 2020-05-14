Посетитель в медицинской маске обещал взорвать банк на Большевиков. О своих намерениях он сообщил в записке

Скрывающий лицо под маской обещал взорвать финансовую организацию в Невском районе Петербурга. О своих намерениях он сообщил в записке.



Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, накануне в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности отделения «Восточного банка» на проспекте Большевиков.



По его словам, посреди дня в помещение организации вошел неизвестный в медицинской маске и передал кассиру записку, в которой говорилось, что у него взрывное устройство и, если ему не передадут деньги, он его взорвет.

