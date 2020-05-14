Посетитель в медицинской маске обещал взорвать банк на Большевиков. О своих намерениях он сообщил в записке
Скрывающий лицо под маской обещал взорвать финансовую организацию в Невском районе Петербурга. О своих намерениях он сообщил в записке.
Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, накануне в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности отделения «Восточного банка» на проспекте Большевиков.
По его словам, посреди дня в помещение организации вошел неизвестный в медицинской маске и передал кассиру записку, в которой говорилось, что у него взрывное устройство и, если ему не передадут деньги, он его взорвет.
После того как работница банка нажала на кнопку сигнализации, мужчина скрылся.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также получили описание предполагаемого преступника: рост около 175 сантиметров, нормального телосложения, европейский тип лица, волосы светлые. Был одет в куртку серого цвета, при себе имел сумку черного цвета.
Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.