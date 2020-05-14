На Чукотке двух пропавших несовершеннолетних братьев нашли мертвыми через сутки

Двух несовершеннолетних братьев, которые пропали в поселке Беринговский Чукотского автономного округа 12 мая, нашли мертвыми недалеко от дома. Тела мальчиков 6 и 7 лет нашли под слоем снега.



Как 14 мая сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительной информации, дети не вернулись с прогулки, на их поиски отправилась полиция и волонтеры. В общей сложности, детей разыскивали 59 человек.



Для установления причин смерти детей назначены судебно-медицинские экспертизы.

Поселок Беринговский располагается в Анадырском муниципальном районе Чукотки. Расстояние до окружной столицы составляет около 200 км.

