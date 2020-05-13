За апрель в ДТП погибло на треть меньше россиян, чем от коронавируса

Статистику ДТП 13 мая приводит «Российская газета» со ссылкой на данные ГИБДД. В апреле 2020 года в стране зафиксировано 6250 аварий, что на 43,4 процента меньше чем год назад. Общая по стране смертность на дорогах снизилась на 23,3 процента, скончались 768 человек. Коронавирус же унес приблизительно на треть больше - за апрель погибло 1049 человек с таким диагнозом.

Количество аварий за апрель на российских дорогах по сравнению с данными за 2019 год сократилось вдвое. Петербург не исключение.

Есть субъекты РФ и с приростом количества ДТП, безоговорочный лидер - Чукотка. Однако статистика здесь формальна, на первое место регион поставила единственная авария, в апреле 2019 года их там не было вообще. По такой же аналогии вперед по снижению смертности от аварий вырвалась Чечня - в этом году там никто не умер, а год назад только один человек.

В Петербурге за прошлый апрель было зафиксировано 513 аварий, в этом - 220. 16 человек погибли в 2019 и 13 в 2020 году.

В некоторых регионах, несмотря на снижение количества аварий, увеличился рост погибших - это Дагестан (163%), Москва (19 процентов) и Ленинградская область (прирост на 23 процента). Тяжесть последствий увеличилась, так как дороги стали полупустыми, водители поехали быстрее и стали менее внимательными.