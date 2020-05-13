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13.05.2020 21:00
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«Колбасу и пирожные нельзя, у вас три часа». Госпиталь в «Ленэкспо» установил жесткие ограничения на передачки

Коронавирусный госпиталь, развернутый в павильоне «Ленэкспо», начал прием передач для пациентов. Но установил ряд ограничений.

Прием гостинцев ведется ежедневно, но только с 13 до 16 часов. Передать можно не более 5 кг и только то, что разрешено. Под запретом курица, яйца, паштеты, студни, мясные и рыбные заливные блюда, пельмени, кулинарная продукция с рыбой и мясом, кондитерские изделия с заварным кремом и кремом из сливок, бутерброды с колбасой, ветчиной, рыбой, простокваши (самоквасы), колбасные изделия, салаты.

Фото: сайта госпиталя для ветеранов войн

Нельзя приносить также скоропортящиеся продукты (молоко, кефир, йогурт, сыр, творог) без заводской упаковки и без указания даты производства и сроков годности) и блюда, приготовленные дома или на предприятиях общественного питания.

На пакете необходимо указывать фамилию и отделение. Рекомендуется мелкая расфасовка скоропортящихся продуктов, которая предусматривает разовое использование продукта после вскрытия упаковки.

Как ранее сообщала «Фонтанка», первые пациенты временного госпиталя в «Ленэкспо» всерьез испугались, в каких условиях им предстоит долечиваться от пневмоний, с которыми их перевели в госпиталь из разных больниц города. Пациенты пожаловались в социальных сетях на то, что в «Ленэкспо» не хватает лекарств и СИЗ, некоторые пациенты демонстрируют пугающее поведение, передачи от родных запрещены, а по ночам в огромном помещении очень холодно.

Фото: сайта госпиталя для ветеранов войн

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Комментарии (13)

KeikiSpb
Стандартные санитарные ограничения, кроме колбасы. Обычно полукопченую и копченую можно. Им в Ленэкспо не хватало еще от дизентерии лечить любителей домашнего творожка и эклеров. Э|то для людей там холодно. А для бактерий - самый кайф. Только не понимаю, кой черт вообще там людей держать? Если он легкий, пусть лечится дома, как в Москве.
miaow
Погодите, продукты - это вроде бы единственное, с чем у них там и так нормально. Теплые вещи и лекарства в итоге можно передавать?
VF812
Стойкая ассоциация с Крестами
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