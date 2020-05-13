«Колбасу и пирожные нельзя, у вас три часа». Госпиталь в «Ленэкспо» установил жесткие ограничения на передачки

Прием гостинцев ведется ежедневно, но только с 13 до 16 часов. Передать можно не более 5 кг и только то, что разрешено. Под запретом курица, яйца, паштеты, студни, мясные и рыбные заливные блюда, пельмени, кулинарная продукция с рыбой и мясом, кондитерские изделия с заварным кремом и кремом из сливок, бутерброды с колбасой, ветчиной, рыбой, простокваши (самоквасы), колбасные изделия, салаты.

Нельзя приносить также скоропортящиеся продукты (молоко, кефир, йогурт, сыр, творог) без заводской упаковки и без указания даты производства и сроков годности) и блюда, приготовленные дома или на предприятиях общественного питания.

На пакете необходимо указывать фамилию и отделение. Рекомендуется мелкая расфасовка скоропортящихся продуктов, которая предусматривает разовое использование продукта после вскрытия упаковки.

Как ранее сообщала «Фонтанка», первые пациенты временного госпиталя в «Ленэкспо» всерьез испугались, в каких условиях им предстоит долечиваться от пневмоний, с которыми их перевели в госпиталь из разных больниц города. Пациенты пожаловались в социальных сетях на то, что в «Ленэкспо» не хватает лекарств и СИЗ, некоторые пациенты демонстрируют пугающее поведение, передачи от родных запрещены, а по ночам в огромном помещении очень холодно.