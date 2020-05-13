«Масочный режим соблюдала, но вирус подцепила». Депутат Госдумы Оксана Пушкина заболела Covid-19

Депутат Государственной думы РФ VII созыва от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина сообщила о диагностированном у нее COVID-19.



«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов», — цитирует 13 мая Пушкину РИА «Новости».



Она не смогла назвать точное место, где заразилась. «Масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила», — посетовала депутат.



Пушкина переносит болезнь бессимптомно. У нее даже нет температуры. При этом компьютерная томография показала «минимальные изменения» в легких. Пушкина заявила, что надеется скоро вернуться к работе.

