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13.05.2020 16:41
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«Масочный режим соблюдала, но вирус подцепила». Депутат Госдумы Оксана Пушкина заболела Covid-19

Депутат Государственной думы РФ VII созыва от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина сообщила о диагностированном у нее COVID-19.

«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов», — цитирует 13 мая Пушкину РИА «Новости».

Она не смогла назвать точное место, где заразилась. «Масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила», — посетовала депутат.

Пушкина переносит болезнь бессимптомно. У нее даже нет температуры. При этом компьютерная томография показала «минимальные изменения» в легких. Пушкина заявила, что надеется скоро вернуться к работе.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что уже пять депутатов заразились коронавирусом. При этом он не назвал их имена.

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Комментарии (15)

rootwing
помолчали бы "дерьмоеды - макдональдса" , у человека проблема !
у любого человека эта проблема ,в любой форме , ожог в легких остается ,
а вы каркаете тут ..
Djnyana
Кто-то тут напророчествовал, что маска в сауне - не лучшая защита! )
olla
вот этот бред с бессимптомной болезнью - вообще за гранью. Это не болезнь. это носительство! как мы все носим в себе вирусы герпеса, цитамегаловирус и кучу всего еще. И снова вопрос : так ли страшен ковид, как его малюют средства массовой информации, если "даже температуры нет"? Можно бессимптомно болеть чумой? холерой? гриппом, мононуклеозом?
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