Российской «Википедии» не будет. Правительство отказалось от идеи создания конкурента иностранному ресурсу

Правительство РФ отказалось от создания российского аналога «Википедии». На соответствующее распоряжение правительства 13 мая обратил внимание Znak.com.



«Упразднить межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала», — сообщается в документе.



Напомним, идею создания российской «Википедии» в 2016 году озвучил на тот момент директор Российской национальной библиотеки Александр Вислый. Тогда же было выпущено распоряжение правительства по этому поводу. За 2020–2022 годы на эти цели собирались потратить около 1,7 млрд рублей.

