Сотрудники петербургской экономической полиции накрыли подпольный цех по производству сигарет в Ленобласти. Трое подозреваемых в использовании поддельных акцизных марок уже задержаны, передаёт пресс-служба главка 13 мая.



Фабрика суррогата была обнаружена в Тосно. В ангаре располагалась технологическая линия, более 40 тонн табачного сырья, свыше 230 тысяч пачек сигарет и более 1 миллиона акцизных марок с признаками подделки.



«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327.1 УК РФ», — рассказали в пресс-службе.

