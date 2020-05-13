В Тосно полиция прикрыла подпольный табачный цех с поддельными акцизными марками и нелегалами
Сотрудники петербургской экономической полиции накрыли подпольный цех по производству сигарет в Ленобласти. Трое подозреваемых в использовании поддельных акцизных марок уже задержаны, передаёт пресс-служба главка 13 мая.
Фабрика суррогата была обнаружена в Тосно. В ангаре располагалась технологическая линия, более 40 тонн табачного сырья, свыше 230 тысяч пачек сигарет и более 1 миллиона акцизных марок с признаками подделки.
«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327.1 УК РФ», — рассказали в пресс-службе.
С целью конспирации готовую табачную продукцию упаковывали в коробки с логотипом организации, занимающейся производством бакалеи. Полицию на производстве встретил 21 работник, 12 из которых нелегалы. Они привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
По предварительным данным, сигареты поставлялись в Петербург, Ленобласть, Ростов, Новосибирск и другие города России. Это подтверждается изъятыми документами.
«На текущий момент установлено пятеро граждан, которые могут иметь причастность к организации данной деятельности. Трое из них задержаны», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.