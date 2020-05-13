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13.05.2020 10:54
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Начальной школе гарантировали бесплатные завтраки. В Петербурге приступили к исполнению поручения Путина

Учащиеся школ Петербурга с первого по четвертый класс включительно будут получать бесплатные горячие завтраки. Соответствующий законопроект Заксобрание 13 мая приняло в первом чтении. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.

Для обеспечения начальных классов завтраками потребовалось внести изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. В соответствии с нововведением, питание по утрам будут получать все ученики, вне зависимости от гражданства и места жительства.

Кроме того, бесплатный завтрак и обед либо комплексный обед будут предоставляться ученикам 1–11 классов, обучающимся по адаптированной образовательной программе, инвалидам, малообеспеченным, ученикам из многодетных семей, имеющим хронические заболевания, стоящим на учете в противотуберкулезном диспансере, детям-сиротам или оставшимся без попечения родителей. Также бесплатное питание полагается учащимся спортивных и кадетских классов и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, в 2020 году на реализацию инициативы дополнительно из средств бюджета города потребуется 345 млн рублей.

Законопроект внесла фракция «Единой России». Ранее соответствующее поручение обеспечить учащихся начальных классов горячим питанием во время обращения к Федеральному собранию дал президент Владимир Путин.

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Комментарии (3)

Okmita
А раньше как было?
zonnek
Поручил он, отец родной. Лучше бы подумал как улучшить материальное положение их родителей, тогда и халявная каша не понадобится. Радетель! Ну зато ракеты самые быстрые у этого Ильи Муромца.
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