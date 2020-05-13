Начальной школе гарантировали бесплатные завтраки. В Петербурге приступили к исполнению поручения Путина

Учащиеся школ Петербурга с первого по четвертый класс включительно будут получать бесплатные горячие завтраки. Соответствующий законопроект Заксобрание 13 мая приняло в первом чтении. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.



Для обеспечения начальных классов завтраками потребовалось внести изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. В соответствии с нововведением, питание по утрам будут получать все ученики, вне зависимости от гражданства и места жительства.

Кроме того, бесплатный завтрак и обед либо комплексный обед будут предоставляться ученикам 1–11 классов, обучающимся по адаптированной образовательной программе, инвалидам, малообеспеченным, ученикам из многодетных семей, имеющим хронические заболевания, стоящим на учете в противотуберкулезном диспансере, детям-сиротам или оставшимся без попечения родителей. Также бесплатное питание полагается учащимся спортивных и кадетских классов и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.