Лукашенко заявил, что после парада на 9 Мая в Минске уровень заболеваемости пневмонией упал вдвое

Уровень заболеваемости пневмонией в Белоруссии упал вдвое после парада Победы в Минске. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о мерах социальной поддержки, передает 13 мая телеканал «ОНТ».

Лукашенко заявил, что борьба с коронавирусом в стране пошла не по методу самоизоляции, а способом лечения заболевших в очагах распространения инфекции.

«Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что когда люди находятся на воздухе, это не хуже, чем если они будут где-то запертыми. Ну и что мы получили? В Минске вчера в два раза снизилось число пневмоний», — заявил президент.