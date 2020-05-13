FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
73.43р79.44р
СРОЧНО

При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
13.05.2020 08:38
3
Печать

Лукашенко заявил, что после парада на 9 Мая в Минске уровень заболеваемости пневмонией упал вдвое

Уровень заболеваемости пневмонией в Белоруссии упал вдвое после парада Победы в Минске. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о мерах социальной поддержки, передает 13 мая телеканал «ОНТ».

Лукашенко заявил, что борьба с коронавирусом в стране пошла не по методу самоизоляции, а способом лечения заболевших в очагах распространения инфекции.

«Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что когда люди находятся на воздухе, это не хуже, чем если они будут где-то запертыми. Ну и что мы получили? В Минске вчера в два раза снизилось число пневмоний», — заявил президент.

На фоне пандемии коронавируса в мире Лукашенко отказался закрывать границы, вводить жесткие карантинные меры, закрывать предприятия. Президент Белоруссии неоднократно критиковал методы других стран по борьбе с COVID-19.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 составляет 24873, скончались 142 человека.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Лаймовый
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники
🔞🔥 Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ➜ https://cuz.su/luxmilf
260693961
К нам Лукашенко не собирается баллотироваться?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний