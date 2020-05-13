Лукашенко заявил, что после парада на 9 Мая в Минске уровень заболеваемости пневмонией упал вдвое
Уровень заболеваемости пневмонией в Белоруссии упал вдвое после парада Победы в Минске. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о мерах социальной поддержки, передает 13 мая телеканал «ОНТ».
Лукашенко заявил, что борьба с коронавирусом в стране пошла не по методу самоизоляции, а способом лечения заболевших в очагах распространения инфекции.
«Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что когда люди находятся на воздухе, это не хуже, чем если они будут где-то запертыми. Ну и что мы получили? В Минске вчера в два раза снизилось число пневмоний», — заявил президент.
На фоне пандемии коронавируса в мире Лукашенко отказался закрывать границы, вводить жесткие карантинные меры, закрывать предприятия. Президент Белоруссии неоднократно критиковал методы других стран по борьбе с COVID-19.
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 составляет 24873, скончались 142 человека.