Минсельхоз США ожидает, что Россия соберёт один из крупнейших урожаев пшеницы

В 2020-2021 годах Россия может собрать 77 млн тонн пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года, пишет 13 мая РБК.

Согласно данным USDA, рекорд за последние пять лет для России был поставлен в 2017 году, когда удалось собрать 85,1 млн тонн.

Если прогноз американского ведомства сбудется, Россия замкнет тройку стран по объемам собранной пшеницы. Первым может стать Китай (135 млн тонн), второй — Индия (103 млн тонн).