Минсельхоз США ожидает, что Россия соберёт один из крупнейших урожаев пшеницы
В 2020-2021 годах Россия может собрать 77 млн тонн пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA). В этом случае урожай, собранный в стране, станет вторым по объему с 2015 года, пишет 13 мая РБК.
Согласно данным USDA, рекорд за последние пять лет для России был поставлен в 2017 году, когда удалось собрать 85,1 млн тонн.
Если прогноз американского ведомства сбудется, Россия замкнет тройку стран по объемам собранной пшеницы. Первым может стать Китай (135 млн тонн), второй — Индия (103 млн тонн).
Помимо этого, в сезоне 2020-2021 Россия может стать лидером по объему экспортируемой пшеницы. USDA ожидает, что страна поставит за границу 35 млн тонн. За ней будут идти Евросоюз, который ведомство выделяет в общую строчку, с поставками на уровне 28,5 млн тонн и Канада, чей экспорт ожидается в районе 24,5 млн тонн.
В начале апреля замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов подтвердил более ранний прогноз ведомства о сборе 125,3 млн тонн зерна в 2020 году. Он отметил. что в министерстве надеются собрать зерна не меньше, чем в прошлом году. Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн тонн.
В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт. Квоту ранее установило само министерство — она ограничивала объем экспорта на уровне 7 млн тонн до 30 июня. Мера позволит обеспечить зерном внутренние потребности России и стабилизировать цены на зерно, считают в министерстве.
После этого агентство Bloomberg сообщило, что из-за приостановки экспорта многие страны могут испытывать дефицит этого зерна. Из-за пандемии коронавируса государства старались увеличить закупки пшеницы, однако «окно быстро захлопнулось», отмечало агентство.