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12.05.2020 16:57
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Коронавирус укрепил петербургские семьи. Разводиться в разгар пандемии передумали две трети пар

Эпидемия коронавируса кардинально изменила матримониальные планы петербуржцев — от свадьбы отказалась каждая вторая пара. Согласно данным комитета по делам регистрации актов гражданского состояния Санкт-Петербурга, в апреле этого года зарегистрировали брак всего 1581 пара. В марте, пока на городские ЗАГСы не были наложены коронавирусные органичения, поженились 2815 пар. Для сравнения: в апреле 2019 года в Петербурге зарегистрировали 2982 брака. Кстати, не апрель традиционно самый популярный месяц для свадеб, а август, когда число регистраций достигает в среднем 6,5 тысячи.

Но самый сокрушительный удар коронавирус нанес по статистике разводов. Если ради женитьбы как минимум половина петербургских пар все-таки рискнула выйти из дома, то напрягаться ради развода желающих в разы меньше. В апреле 2020 года в городских ЗАГСах положили конец отношениям 861 раз, а в прошлом году апрельских разводов было почти в три раза больше — 2398.

Напомним, все ЗАГСы в стране были переведены на дистанционную работу 3 апреля. Регистрировать браки в учреждениях не прекратили, но по новым правилам в ЗАГС впускают только новобрачных, без родственников и гостей.

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Комментарии (3)

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SERGEY111
Видать после плотненькой принудительной самоизоляции на дому многие провели инвентаризацию совместно нажитого имущества и планы резко поменялись .
Антон Гончаренко
Так суды ж закрыты...
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