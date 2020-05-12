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12.05.2020 15:15
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Петербургское УФАС заподозрило «братский» картель на рынке уборки территории

УФАС по Санкт-Петербургу возбудило антикартельное дело в отношении ООО «Восход», ООО «Аврора» и ООО «Волна». Помимо однотипных названий компании заметны одинаковыми фамилиями в руководстве.

Как сообщает УФАС 12 мая, дело возбуждено по материалам природоохранной прокуратуры Петербурга и заявлению депутата Госдумы Антона Гетта. Три компании подозревают в заключении картельного соглашения на 16 закупках — все касались уборки и санитарной очистки территорий в различных районах Петербурга. Совокупная максимальная цена на них превышала 165 млн рублей.

Антимонопольщики установили, что начальная максимальная цена снижалась незначительно — от 0 до 1,5%. При этом заявки подавались с одного IP-адреса, а организации использовали общую почту и телефон.

Согласно СПАРК, руководителем и владельцем «Авроры» и «Волны» является Андрей Александрович Еременко. Ту же роль в «Восходе» играет Владимир Александрович Еременко.

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Комментарии (2)

sli4
УФАС..а что СГОВОРАНА носить маски и перчатки НЕТ?
260997511
Ну хоть на этих хватило смелости. Нефтяники, связисты и прочие крутыши не по зубам, так хоть уборщиков не боятся.
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