В центре Петербурга силой задерживали велосипедиста. Тот активно сопротивлялся

Мужчина на велосипеде нарушил ПДД в центре Петербурга и не пожелал остановиться по требованию заметивших это инспекторов ДПС. Задерживать его пришлось силой. Теперь о своем поведении ему предстоит подумать в камере.



Как сообщает 12 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, инцидент произошел в половине восьмого часа вечера 6 мая неподалеку от Московского вокзала. Мужчина на велосипеде проехал перекресток Гончарной и Полтавской улиц на красный свет, проигнорировал команду инспектора ДПС остановиться и продолжил движение по тротуару Полтавской улицы, говорится в протоколе об административном правонарушении.