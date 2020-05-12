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12.05.2020 13:43
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В центре Петербурга силой задерживали велосипедиста. Тот активно сопротивлялся

Мужчина на велосипеде нарушил ПДД в центре Петербурга и не пожелал остановиться по требованию заметивших это инспекторов ДПС. Задерживать его пришлось силой. Теперь о своем поведении ему предстоит подумать в камере.

Как сообщает 12 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, инцидент произошел в половине восьмого часа вечера 6 мая неподалеку от Московского вокзала. Мужчина на велосипеде проехал перекресток Гончарной и Полтавской улиц на красный свет, проигнорировал команду инспектора ДПС остановиться и продолжил движение по тротуару Полтавской улицы, говорится в протоколе об административном правонарушении.

У дома 5 по Полтавской нарушитель был задержан инспектором ДПС. Предъявить документы, удостоверяющие личность, и документы на велосипед мужчина отказался и попытался скрыться, но при содействии другого инспектора был вновь задержан. Велосипедист опять отказался показать документы, оказал неповиновение и сопротивлялся при доставлении в 76-й отдел полиции, и в результате полицейские применили силу и заковали буйного нарушителя в наручники.

Смольнинский районный суд Петербурга привлек велосипедиста к административной ответственности за неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста. Сам же подсудимый свою вину не признал, заявив, что полицейские «превышали свои полномочия, не представились, отрицательно к нему отнеслись и составили материал в связи с имеющейся у сотрудников полиции статистикой по составлению материалов».

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Комментарии (25)

Peshekhod
Какая отрадная новость! Хоть один велосек огреб за свои художества.
Петр Петров
представляю как они себя вели надменно по отношению к нарушителю.
но слепоглухонемой судья встал на сторону полицаев
Странно. Велосипедисты до сего момента были привилегированной категорией участников дорожного движения. Они могут ездить по своим собственным правилам. Сам однажды, переходя Каменностровский пр. по переходу на зелёный свет, чуть не попал под колёса одному такому ухарю. И я же ещё был им обруган за то что лезу под колёса и мешаюсь на пути. Двигаясь в потоке с машинами, ни один велосипедист никогда не останавливается на красный сигнал светофора, а продолжает ехать даже когда по переходу начинают движение пешеходы. Один раз наблюдал картину как велосипедист влетел на улицу с односторонним движением под кирпич, а выезжавший с этой улицы водитель не уступил ему дорогу :) Возмущению велосипедиста не было предела. Он начал орать на водителя, а потом рванул за машиной (туда куда ему не надо было до этого инцидента) в надежде то ли разобраться с водителем, то ли сфотографировать номер и привлечь на "несоблюдение" ПДД. ГИБДД слишком лояльно относится к велосипедистам.
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