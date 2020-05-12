В центре Петербурга силой задерживали велосипедиста. Тот активно сопротивлялся
Мужчина на велосипеде нарушил ПДД в центре Петербурга и не пожелал остановиться по требованию заметивших это инспекторов ДПС. Задерживать его пришлось силой. Теперь о своем поведении ему предстоит подумать в камере.
Как сообщает 12 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, инцидент произошел в половине восьмого часа вечера 6 мая неподалеку от Московского вокзала. Мужчина на велосипеде проехал перекресток Гончарной и Полтавской улиц на красный свет, проигнорировал команду инспектора ДПС остановиться и продолжил движение по тротуару Полтавской улицы, говорится в протоколе об административном правонарушении.
У дома 5 по Полтавской нарушитель был задержан инспектором ДПС. Предъявить документы, удостоверяющие личность, и документы на велосипед мужчина отказался и попытался скрыться, но при содействии другого инспектора был вновь задержан. Велосипедист опять отказался показать документы, оказал неповиновение и сопротивлялся при доставлении в 76-й отдел полиции, и в результате полицейские применили силу и заковали буйного нарушителя в наручники.
Смольнинский районный суд Петербурга привлек велосипедиста к административной ответственности за неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста. Сам же подсудимый свою вину не признал, заявив, что полицейские «превышали свои полномочия, не представились, отрицательно к нему отнеслись и составили материал в связи с имеющейся у сотрудников полиции статистикой по составлению материалов».