Самых древних людей нашли в болгарской пещере. Учёные полагают, что у них учились неандертальцы

Археологи обнаружили самые древние на европейском континенте кости современного человека в болгарской пещере Бачо Киро. Современные методы датировки показали, что представители Homo sapiens пришли в Европу, где до этого жили неандертальцы, 45 тысяч лет назад.

Как пишет 12 мая РИА Новости со ссылкой на журналы Nature и Nature Ecology & Evolution, палеолитические окаменелости начала верхнего палеолита откопали в пещере Бачо Киро ещё в 1970-х годах. Образцы были утеряны, и в 2015 году начались повторные раскопки. Единственный найденный зуб (коренной), по мнению учёных, принадлежал представителю нашего вида. По множеству мелких обломков костей нельзя было установить видовую принадлежность, и тут на помощь археологам пришли современные методы. Анализ белковых последовательностей, проведённый методом масс-спектрометрии в Институте эволюционной антропологии Макса Планка, указал на Homo sapiens. Возраст останков — от 45 820 до 43 650 лет. Это самые ранние верхнепалеолитические гоминины, обнаруженные в Европе.