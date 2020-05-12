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12.05.2020 13:20
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Самых древних людей нашли в болгарской пещере. Учёные полагают, что у них учились неандертальцы

Археологи обнаружили самые древние на европейском континенте кости современного человека в болгарской пещере Бачо Киро. Современные методы датировки показали, что представители Homo sapiens пришли в Европу, где до этого жили неандертальцы, 45 тысяч лет назад.

Как пишет 12 мая РИА Новости&nbsp;со ссылкой на журналы Nature и Nature Ecology & Evolution, палеолитические окаменелости начала верхнего палеолита откопали в пещере Бачо Киро ещё в 1970-х годах. Образцы были утеряны, и в 2015 году начались повторные раскопки. Единственный найденный зуб (коренной), по мнению учёных, принадлежал представителю нашего вида. По множеству мелких обломков костей нельзя было установить видовую принадлежность, и тут на помощь археологам пришли современные методы. Анализ белковых последовательностей, проведённый методом масс-спектрометрии в Институте эволюционной антропологии Макса Планка, указал на Homo sapiens. Возраст останков — от 45 820 до 43 650 лет. Это самые ранние верхнепалеолитические гоминины, обнаруженные в Европе.

Во время раскопок археологи нашли каменные орудия и артефакты из костей 23 видов животных. Подвески из зубов пещерных медведей по форме напоминают украшения из более поздних неандертальских стоянок на юге Франции. Способ изготовления каменных орудий и украшений — новый, отличный от того, что использовали неандертальцы. Отсюда исследователи делают вывод, что неандертальцы перенимали у пришедших людей привычки и технологии. «Каким бы ни был когнитивный уровень поздних неандертальцев, материал пещеры Бачо Киро подтверждает мнение, что специфические новшества в поведении, наблюдаемые в сокращающихся популяциях неандертальцев, были результатом контактов с Homo sapiens», — пишут авторы статьи.

Современный человек, вероятно, вышел из Юго-Западной Азии, в верхнем палеолите быстро добрался от Болгарии до Монголии, оказал влияние на архаичные популяции неандертальцев и денисовцев, и в итоге за нескольких тысяч лет полностью вытеснил их, полагают учёные из Института эволюционной антропологии Макса Планка.

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Комментарии (5)

Nafanka
А как всё таки ОНИ ИХ "вытеснили"? И КУДА? Науке ЭТО известно или наука ЕЩЁ НЕ в " курсе дела"? )))
мухомор
Возможно это те самые древние заробитчани, копавшие Чёрное море.
AGP
Был уверен, что укропитеки. Теперь вижу, что ошибался.
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