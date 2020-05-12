Синоптики обещают России «теплое, но неоднородное» лето

Руководитель российского Гидрометцентра сообщил, что в летние месяцы россиянам нужно готовиться к переменчивой погоде.
«Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания», — цитирует 12 мая заявление Романа Вильфанда «Российская газета».
По его словам, в июне на всей европейской части страны температура будет в «пределах климатической нормы», однако жители Северо-Запада заметят «дефицит осадков». В следующем месяце также будет сохраняться стандартная для этого времени температура, а вот август будет более теплым, чем годом ранее. В столице и на юге Северо-Западного округа прогнозируют заметное снижение осадков.