Редкая машина пропала на Ладоге у директора из Петербурга – за 9 дней до окончания срока каско

Дорогой угон расследуют полицейские Всеволожского района Ленинградской области. Потерпевший – директор петербургской фирмы.



Как стало известно «Фонтанке» 12 мая, накануне днём в дежурную часть полиции через службы «112» обратился 49-летний петербуржец. Он рассказал, что его чёрный минивэн Toyota Alphard похитили в течение 20 минут, с 15:50 до 16:10, от одного из домов в посёлке Ладожское Озеро.



Машина 2019 года выпуска по каско застрахована до 20 мая 2020 года. То есть до окончания страховки осталось 9 дней. Ущерб заявитель оценил в 5 миллионов рублей.

