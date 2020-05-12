Редкая машина пропала на Ладоге у директора из Петербурга – за 9 дней до окончания срока каско
Дорогой угон расследуют полицейские Всеволожского района Ленинградской области. Потерпевший – директор петербургской фирмы.
Как стало известно «Фонтанке» 12 мая, накануне днём в дежурную часть полиции через службы «112» обратился 49-летний петербуржец. Он рассказал, что его чёрный минивэн Toyota Alphard похитили в течение 20 минут, с 15:50 до 16:10, от одного из домов в посёлке Ладожское Озеро.
Машина 2019 года выпуска по каско застрахована до 20 мая 2020 года. То есть до окончания страховки осталось 9 дней. Ущерб заявитель оценил в 5 миллионов рублей.
Мужчина позвонил правоохранителям сразу после того, как обнаружил пропажу машины. Полицейские оперативно прибыли на место, осмотрели его, ознакомились с записью камеры видеонаблюдения и изъяли два комплекта ключей и документы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.