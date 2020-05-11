FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +4
73.87р80.00р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
11.05.2020 20:05
1
Печать

В Татарстане отменят пропуски, уберут блок-посты и откроют салоны красоты и магазины одежды

Власти Республики Татарстан с 12 мая отменили или частично смягчили некоторые ограничительные меры, введенные в регионе в связи с эпидемией коронавируса.

Премьер-министр республики Алексей Песошин распорядился со вторника отменить пропускной режим. Соответствующий цифровой сервис прекратит работать, а базы данных с персональными данными жителей, указанными при оформлении пропусков, будут удалены, сообщает 12 мая РБК.

Кроме того, с утра 12 мая прекратят работу 80 пунктов контроля, которые были установлены на границах 14 городов Татарстана. Особый порядок въезда и выезда из этих населенных пунктов отменяется.

Со вторника также в республике откроются предприятия сферы услуги и торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м. В частности, из простоя выйдут салоны красоты, спа-салоны, автомастерские, магазины одежды, обуви и бытовой техники, химчистки, предприятия сервиса и ремонта.

Посещать все общественные места, торговые точки, пассажирский транспорт можно только при соблюдении масочного режима.

Запрет на работу заведений общепита, спортивных и развлекательных организаций в регионе сохраняется. Кроме того, республиканские власти оставили в силе режим повышенной готовности и самоизоляции.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Татарстане к 11 мая подтвержден 1761 случай заражения. 460 человек выздоровели, пятеро — умерли.

Ранее президент России Владимир Путин в своём видеообращении заявил, что Россия готовится к поэтапному выходу из режима коронавирусных ограничений. Единый период нерабочих дней завершится 12 мая. Губернаторы вправе самостоятельно решать, ослабить или, наоборот, усилить введённые меры.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Mozg
Вот что значит, думают о своих людях.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний