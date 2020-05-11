В Татарстане отменят пропуски, уберут блок-посты и откроют салоны красоты и магазины одежды

Кроме того, с утра 12 мая прекратят работу 80 пунктов контроля, которые были установлены на границах 14 городов Татарстана. Особый порядок въезда и выезда из этих населенных пунктов отменяется.

Премьер-министр республики Алексей Песошин распорядился со вторника отменить пропускной режим. Соответствующий цифровой сервис прекратит работать, а базы данных с персональными данными жителей, указанными при оформлении пропусков, будут удалены, сообщает 12 мая РБК .

Власти Республики Татарстан с 12 мая отменили или частично смягчили некоторые ограничительные меры, введенные в регионе в связи с эпидемией коронавируса.

Со вторника также в республике откроются предприятия сферы услуги и торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв. м. В частности, из простоя выйдут салоны красоты, спа-салоны, автомастерские, магазины одежды, обуви и бытовой техники, химчистки, предприятия сервиса и ремонта.



Посещать все общественные места, торговые точки, пассажирский транспорт можно только при соблюдении масочного режима.



Запрет на работу заведений общепита, спортивных и развлекательных организаций в регионе сохраняется. Кроме того, республиканские власти оставили в силе режим повышенной готовности и самоизоляции.



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Татарстане к 11 мая подтвержден 1761 случай заражения. 460 человек выздоровели, пятеро — умерли.



Ранее президент России Владимир Путин в своём видеообращении заявил, что Россия готовится к поэтапному выходу из режима коронавирусных ограничений. Единый период нерабочих дней завершится 12 мая. Губернаторы вправе самостоятельно решать, ослабить или, наоборот, усилить введённые меры.

