Быстрее найдут — быстрее вылечат. Собянин призвал не паниковать, глядя на статистику новых случаев COVID-19

Как отметил градоначальник, число госпитализаций стабилизировалось и идёт на снижение во многом благодаря росту объёмов тестирования, который за последние двадцать дней увеличился втрое. Это позволило выявлять заболевших на ранней стадии, тогда как количество тяжёлых больных остаётся прежним.

Число госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве снижается третью неделю, несмотря на то что ежедневная статистика отражает рост новых случаев инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом 11 мая.

«Мы не должны бояться количества вновь зарегистрированных, выявленных больных, наоборот, чем больше мы выявим людей этих, чем больше оттестируем, тем быстрее окажем им реальную помощь», — цитирует Собянина РИА Новости.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 115 909 заболевших, 17 822 из них выписаны, 1 124 скончались. В конце апреля ежедневный прирост новых случаев варьировался от двух до трёх тысяч. 1 мая зафиксировали уже более 3,5 тысячи заболевших, последнюю неделю — от 5,5 до 6,7 тысячи ежедневно.

Владимир Путин заявил, что в России проводят 170 тысяч тестов в сутки. По словам президента, это один из самых высоких показателей в мире и к середине мая его планируют довести до 300 тысяч.