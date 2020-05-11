Правоверного мусульманина наказали за помощь голодающим соотечественникам на Сенном рынке
Раздача бесплатной еды у молельной комнаты на Сенном рынке закончилась для организатора штрафом. Суд согласился, что доброе дело при коронавирусных запретах не должно остаться безнаказанным, но драконовских санкций не достойно.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 мая, за нарушение губернаторских запретов привлечён к административной ответственности Киемиддин Саидов. Накануне он устроил благотворительную акцию на Сенном рынке с раздачей продуктовых наборов всем желающим. «Праздник живота» пользовался таким успехом, что очередь из голодных разгоняла полиция. Досталось и торговцам.
«Саидов пояснил, что он правоверный мусульманин и решил помочь своим соотечественникам, которые голодают. Цели организовывать массовое скопление граждан у него не было», — уточнили в пресс-службе.
У полиции после давки на рынке сложилось иное впечатление. 43-летнему официально безработному мужчине вручили протокол по статье 20.2.2 КоАП. Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка, карается штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами до 100 часов или арестом до 15 суток. Так, в спецприёмник отправили организатора тусовки ковид-диссидентов у «Газпром Арены».
Саидов отделался минимальным наказанием. Октябрьский суд переквалифицировал его нарушение на привычную 20.6.1 КоАП РФ и оштрафовал его на 1 тысячу рублей.