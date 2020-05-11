Правоверного мусульманина наказали за помощь голодающим соотечественникам на Сенном рынке

Раздача бесплатной еды у молельной комнаты на Сенном рынке закончилась для организатора штрафом. Суд согласился, что доброе дело при коронавирусных запретах не должно остаться безнаказанным, но драконовских санкций не достойно.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 мая, за нарушение губернаторских запретов привлечён к административной ответственности Киемиддин Саидов. Накануне он устроил благотворительную акцию на Сенном рынке с раздачей продуктовых наборов всем желающим. «Праздник живота» пользовался таким успехом, что очередь из голодных разгоняла полиция. Досталось и торговцам.