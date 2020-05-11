FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +4
73.87р80.00р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
11.05.2020 15:58
7
Печать

Правоверного мусульманина наказали за помощь голодающим соотечественникам на Сенном рынке

Раздача бесплатной еды у молельной комнаты на Сенном рынке закончилась для организатора штрафом. Суд согласился, что доброе дело при коронавирусных запретах не должно остаться безнаказанным, но драконовских санкций не достойно.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 мая, за нарушение губернаторских запретов привлечён к административной ответственности Киемиддин Саидов. Накануне он устроил благотворительную акцию на Сенном рынке с раздачей продуктовых наборов всем желающим. «Праздник живота» пользовался таким успехом, что очередь из голодных разгоняла полиция. Досталось и торговцам.

«Саидов пояснил, что он правоверный мусульманин и решил помочь своим соотечественникам, которые голодают. Цели организовывать массовое скопление граждан у него не было», — уточнили в пресс-службе.

У полиции после давки на рынке сложилось иное впечатление. 43-летнему официально безработному мужчине вручили протокол по статье 20.2.2 КоАП. Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка, карается штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами до 100 часов или арестом до 15 суток. Так, в спецприёмник отправили организатора тусовки ковид-диссидентов у «Газпром Арены».

Саидов отделался минимальным наказанием. Октябрьский суд переквалифицировал его нарушение на привычную 20.6.1 КоАП РФ и оштрафовал его на 1 тысячу рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

kuk-vasyusha
Благими намерениями дорога все знают куда ведет:((
Дельта8
Ты просто, уважаемый, в мусульманских праздниках ничего не понимаешь, но поговорить любишь.
Месяц не есть и не пить - это же невозможно. Едят после захода солнца в Мекке, приглашая как можно больше людей на приём пищи, ифтар называется. А прекращают приём пищи и воды в три утра, ранний такой завтрак выходит. Также в этот месяц у мусульман принято помогать тем, кто живёт хуже тебя.

Так что ты бы изучил вопрос перед тем, как что-то нести.
hmjo
У благоверных мусульман сейчас длится пост рамадан, в течение которого они не должны употреблять никакую пищу. Так что и раздающий пищу, и те, кто пришли на нее - не благоверные мусульмане. А вот 23-24 мая, когда закончится их пост, что будет твориться на "Горьковской"? В предыдущие годы "Горьковскую" закрывали. Что полиция и Росгвардия будет делать в эти дни? Перекроют мечеть?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний