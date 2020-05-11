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11.05.2020 14:28
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Подростка, сбежавшего из коронавирусной больницы под Петербургом, нашли рядом с кладбищем

Полиция прервала воскресную прогулку заражённого коронавирусом подростка, который отправился в самоволку из тихвинской больницы. Инфекционное отделение упускает юного пациента не впервые.

Как пишет 47news 11 мая, 16-летнего жителя посёлка Сиверский поймали накануне около одиннадцати часов утра рядом с кладбищем на Ленинградской улице в Тихвине. Подоспевшие медики вернули юношу с подтверждённым COVID-19 в инфекционное отделение тихвинской больницы, из которой он удрал около десяти часов назад.

Пациента в медучреждении хватились около часа ночи и, как уточнили полиции, «в очередной раз». Подросток прихватил с собой телефон, исправно выходил на связь и предупреждал, что ещё вернётся долечиваться.

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Комментарии (1)

i_hate_you
интересно, со сколькими он сумел контактировать за это время...
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