Подростка, сбежавшего из коронавирусной больницы под Петербургом, нашли рядом с кладбищем
Полиция прервала воскресную прогулку заражённого коронавирусом подростка, который отправился в самоволку из тихвинской больницы. Инфекционное отделение упускает юного пациента не впервые.
Как пишет 47news 11 мая, 16-летнего жителя посёлка Сиверский поймали накануне около одиннадцати часов утра рядом с кладбищем на Ленинградской улице в Тихвине. Подоспевшие медики вернули юношу с подтверждённым COVID-19 в инфекционное отделение тихвинской больницы, из которой он удрал около десяти часов назад.
Пациента в медучреждении хватились около часа ночи и, как уточнили полиции, «в очередной раз». Подросток прихватил с собой телефон, исправно выходил на связь и предупреждал, что ещё вернётся долечиваться.