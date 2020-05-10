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10.05.2020 22:55
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В Москве от коронавируса умерли 56 человек

Суточный «антирекорд» по количеству умерших от новой коронавирусной инфекции за последнюю неделю зафиксировали в Москве. Статистические данные 10 мая приводит столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«В Москве скончались 56 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в опубликованном сообщении.

В оперштабе москвичам также напомнили о необходимости вне зависимости от возраста соблюдать режим самоизоляции до 31 мая.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за минувшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19.

Всего в столице 1124 умерших среди зараженных. 53 в Петербурге и 1915 в стране.

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Комментарии (11)

Hans-Christian
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