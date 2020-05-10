В Москве от коронавируса умерли 56 человек

Суточный «антирекорд» по количеству умерших от новой коронавирусной инфекции за последнюю неделю зафиксировали в Москве. Статистические данные 10 мая приводит столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



«В Москве скончались 56 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в опубликованном сообщении.

В оперштабе москвичам также напомнили о необходимости вне зависимости от возраста соблюдать режим самоизоляции до 31 мая.

Ранее сообщалось, что в Петербурге за минувшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19.