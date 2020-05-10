«Я раньше выстрела не упаду». Хабиб прокомментировал неожиданное поражение Фергюсона, с которым, видимо, уже никогда не сразится

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение своего несостоявшегося соперника Тони Фергюсон в бою против Джастина Гэтжи на турнире UFC 249 в Джексонвилле, штат Флорида.



«В этом спорте, и особенно в этом весе, всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину, если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем», — написал Нурмагомедов 10 мая в своем инстаграме.



Фергюсон уступил Гэтжи нокаутом в пятом раунде. Некоторые эксперты предположили, что поражение Тони связано со второй весогонкой за короткий период из-за срыва боя с Хабибом, однако сам американский боец опроверг эту версию.

