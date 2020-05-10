«Я раньше выстрела не упаду». Хабиб прокомментировал неожиданное поражение Фергюсона, с которым, видимо, уже никогда не сразится
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение своего несостоявшегося соперника Тони Фергюсон в бою против Джастина Гэтжи на турнире UFC 249 в Джексонвилле, штат Флорида.
«В этом спорте, и особенно в этом весе, всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину, если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем», — написал Нурмагомедов 10 мая в своем инстаграме.
Фергюсон уступил Гэтжи нокаутом в пятом раунде. Некоторые эксперты предположили, что поражение Тони связано со второй весогонкой за короткий период из-за срыва боя с Хабибом, однако сам американский боец опроверг эту версию.
«Весогонка не имеет к моему поражению никакого отношения. Джастин — жесткий парень, я должен называть вещи своими именами. Мы готовились к Хабибу, а он не является ударником. Дерьмо случается. Что тут можно поделать?» — сказал Фергюсон на пресс-конференции после боя.
До этого боя претендентом на пояс в легком весе, который сейчас принадлежит Нурмагомедову, был как раз Фергюсон. Они должны были встретиться в рамках того же турнира UFC 249 18 апреля, но из-за начавшейся эпидемии коронавируса и ограниченией перелетов Хабиб не смог вылететь из России. Его заменил Гэтжи. Турнир также пришлось перенести на 9 мая. Фергюсон считался фаворитом в этом бою, имея серию из 12 побед подряд.
«Фергюсон — настоящий зверь. Не хотел бы я сегодня оказаться на его месте и пропускать такое количество ударов. Хабиб? Да, я хочу драться с ним. Это единственный бой, который я хочу получить», — прокомментировал Гэтжи свою неожиданную победу.
Таким образом, именно Гэтжи теперь предстоит сразиться за титул чемпиона с Хабибом Нурмагомедовым. А бой между россиянином и Фергюсоном, который по разным причинам срывался четыре раза, видимо, уже никогда не состоится.