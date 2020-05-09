Илью Авербуха оштрафовали за нарушение самоизоляции. За его автомобилем - больше сотни штрафов

Автомобиль Range Rover, зарегистрированный на бывшего фигуриста, а ныне хореографа Илью Авербуха, попал под камеры на трассе в Москве во время действия режима обязательной самоизоляции. Пропуск он не выписывал.



Об этом 9 мая сообщает Sports.ru со ссылкой на данные от анонимного источника «Собеседника». Автомобиль 22 апреля двигался по Северо-Восточной хорде на скорости 101 км/ч, при этом разрешения на передвижение у него не было. На Авербуха выписан штраф за нарушение режима самоизоляции в 5 тысяч рублей.

