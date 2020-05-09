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09.05.2020 21:09
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Илью Авербуха оштрафовали за нарушение самоизоляции. За его автомобилем - больше сотни штрафов

Автомобиль Range Rover, зарегистрированный на бывшего фигуриста, а ныне хореографа Илью Авербуха, попал под камеры на трассе в Москве во время действия режима обязательной самоизоляции. Пропуск он не выписывал.

Об этом 9 мая сообщает Sports.ru со ссылкой на данные от анонимного источника «Собеседника». Автомобиль 22 апреля двигался по Северо-Восточной хорде на скорости 101 км/ч, при этом разрешения на передвижение у него не было. На Авербуха выписан штраф за нарушение режима самоизоляции в 5 тысяч рублей.

Отмечается, что водитель зарегистрированного на серебряного призера Олимпийских игр Range Rover, не слишком аккуратен в вождении.За последний год на него было составлено 123 протокола о нарушении ПДД. В августе прошлого года его на 4 месяца лишали водительских прав за езду по встречной полосе, отмечает издание.

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Комментарии (13)

lenten
Каждый третий день зафиксированное нарушение. Плюс незафиксированные. Хорошо, когда показывают ближе картинки с экрана.
Владислав М
В Европе он бы уже давно ездил на метро.
Mozg
На самом деле идёт передел рынка среди фигуристов.
На Овербуха давно уже наезжают разными способами.
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