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09.05.2020 19:22
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В Пулково вылетел очередной вывозной рейс. Везут 126 человек из Испании

Вывозной рейс сообщением Аликанте — Петербург — Москва вылетел из Испании вечером 9 мая. Он везет 126 россиян.

Как сообщается в twitter Минтранса, рейс «Уральских авиалиний» вылетел в 14:51 мск, однако, судя по табло аэропорта и данным Flightradar, самолет в пути чуть больше часа — от земли он оторвался почти в шесть часов вечера. В Пулково его ждут в половине одиннадцатого вечера.

В Петербурге он высадит 37 человек, остальные 89 полетят дальше в Москву. По данным на утро 9 мая, на карантине в Северной столице находились 3988 человек, из которых 184 — в обсерваторе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

krasnonosov
И по традиции прилетевших вместо организованного карантина (да хоть в "Ленэкспо") повезут из Пулково сразу по домам к пустым холодильникам с отпуска?
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