В Пулково вылетел очередной вывозной рейс. Везут 126 человек из Испании
Вывозной рейс сообщением Аликанте — Петербург — Москва вылетел из Испании вечером 9 мая. Он везет 126 россиян.
Как сообщается в twitter Минтранса, рейс «Уральских авиалиний» вылетел в 14:51 мск, однако, судя по табло аэропорта и данным Flightradar, самолет в пути чуть больше часа — от земли он оторвался почти в шесть часов вечера. В Пулково его ждут в половине одиннадцатого вечера.
Рейс «Уральских авиалиний» 3640 Аликанте – Санкт-Петербург - Москва вылетел в 14:51 мск. 126 пассажиров. До Пулково летят 37 человек. До Шереметьево – 89.— Минтранс России (@MintransRF) May 9, 2020
Расчетное время прибытия в Пулково – 22:28 мск. В Шереметьево – 00:15 мск 10 мая
В Петербурге он высадит 37 человек, остальные 89 полетят дальше в Москву. По данным на утро 9 мая, на карантине в Северной столице находились 3988 человек, из которых 184 — в обсерваторе.