Тренер по боям без правил из Петербурга оплевал, а потом побил крымскую продавщицу. Она сделала замечание его спутнице

Полиция Республики Крым разбирается с дракой между спортсменом родом из Петербурга и продавщицей продуктового магазина в Судаке. Девушка сделала замечание паре из-за отсутствия масок.



Об этом 9 мая пишет издание «Примечания». Весь конфликт попал на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, участник драки пришел в магазин в поселке Новый Свет вместе с подругой. Пока продавщица обслуживала другого клиента, мужчина вышел обратно на улицу. Его спутнице кассирша сделала замечание из-за отсутствия маски и отпускать товар не стала. Разъяренная девушка ушла, что-то выкрикивая и демонстрируя неприличные жесты. Однако этого для успокоения души ей не хватило. Спустя минуту мужчина вернулся в магазин, следом за ним зашла обиженная барышня, держа наготове для съемки телефон. Как описывает издание, после пары брошенных продавщице фраз, петербуржец плюнул в ее сторону и попытался уйти, но кассирша уже в дверях схватила его за руку, сперва кинув в него банку с соленьями (но не попала). Дальнейшее разворачивалось уже на улице — мужчина несколько раз девушку ударил, в том числе коленом в область живота.

