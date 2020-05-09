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09.05.2020 18:52
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Тренер по боям без правил из Петербурга оплевал, а потом побил крымскую продавщицу. Она сделала замечание его спутнице

Полиция Республики Крым разбирается с дракой между спортсменом родом из Петербурга и продавщицей продуктового магазина в Судаке. Девушка сделала замечание паре из-за отсутствия масок.

Об этом 9 мая пишет издание «Примечания». Весь конфликт попал на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, участник драки пришел в магазин в поселке Новый Свет вместе с подругой. Пока продавщица обслуживала другого клиента, мужчина вышел обратно на улицу. Его спутнице кассирша сделала замечание из-за отсутствия маски и отпускать товар не стала. Разъяренная девушка ушла, что-то выкрикивая и демонстрируя неприличные жесты. Однако этого для успокоения души ей не хватило. Спустя минуту мужчина вернулся в магазин, следом за ним зашла обиженная барышня, держа наготове для съемки телефон. Как описывает издание, после пары брошенных продавщице фраз, петербуржец плюнул в ее сторону и попытался уйти, но кассирша уже в дверях схватила его за руку, сперва кинув в него банку с соленьями (но не попала). Дальнейшее разворачивалось уже на улице — мужчина несколько раз девушку ударил, в том числе коленом в область живота.

Местная полиция никаких выводов пока не сделала — заявление принято, проводится проверка.

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Комментарии (18)

lenten
"следом за ним зашла обиженная барышня, держа наготове для съемки телефон"
Я вот это не совсем понимаю. Она ведь вряд ли хотела записать, как её хахаль интеллигентно и остроумно разрулит ситуацию, понимала, что будет. И зачем это записывать? Пересматривать вечером под пивасик и ржать? Или выложить с гордостью в сеть, типа зырьте, как мы её уделали?
987543
Сначала продавщица делает замечание, затем кидает банку - как таких земля носит?
Владислав М
Поражаюсь умению журналистов видеть одно, а описывать это совсем иначе. На видео однозначно видно, что продавщица бьёт мужчину первая. Быдлопарочка конечно не подарок, но в ответ на мелкое хулиганство, продавщица не раздумывая совершила попытку нанесения телесного повреждения с использованием тяжёлого предмета, а потом умышленно догнала и ударила мужчину. Со стороны мужчины была банальная самозащита. Ушла драчливая продавщица на своих двоих без видимых повреждений. Мужчине максимум штраф, а продавщица может и по уголовке пойти.
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