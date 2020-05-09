В Сеуле новая вспышка коронавируса. 18 человек заразились в клубах одного района

Власти Сеула экстренно закрывает ночные бары и клубы, после повторной вспышки коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 18 новых случаев заболевания: все зараженные, кроме одного, подхватили вирус от посетителя кафе и танцполов в сеульском районе Итхэвон.



Как 9 мая мая сообщает новостное агентство Yonhap, 29-летний мужчина 1 мая побывал сразу в пяти точках развлечений. Контактировать с ним могли 1500 человек. При этом до этого кореец много путешествовал, не чувствовал симптомов и побывал и в других районах. Чиновники призвали людей, которые находятся в зоне риска, не выходить из дома, как можно скорее обратиться к врачам и пройти тесты на СОVID-19. Помещения, куда заходил первый заболевший, закрыты, там проводится дезинфекция.

