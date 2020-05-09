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09.05.2020 15:55
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В Сеуле новая вспышка коронавируса. 18 человек заразились в клубах одного района

Власти Сеула экстренно закрывает ночные бары и клубы, после повторной вспышки коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 18 новых случаев заболевания: все зараженные, кроме одного, подхватили вирус от посетителя кафе и танцполов в сеульском районе Итхэвон.

Как 9 мая мая сообщает новостное агентство Yonhap, 29-летний мужчина 1 мая побывал сразу в пяти точках развлечений. Контактировать с ним могли 1500 человек. При этом до этого кореец много путешествовал, не чувствовал симптомов и побывал и в других районах. Чиновники призвали людей, которые находятся в зоне риска, не выходить из дома, как можно скорее обратиться к врачам и пройти тесты на СОVID-19. Помещения, куда заходил первый заболевший, закрыты, там проводится дезинфекция.

К полудню в субботу в стране выявлены и подтверждены 40 случаев заболевания: из них 27 в Сеуле, 12 в провинции Кёнгидо и городе Инчхон, а также один в Пусане.

Правила социального дистанцирования начали постепенно отменяться в Южной Корее в минувшую среду.

6 и 7 мая в стране было зафиксировано 2 и 4 случая заболевания соответственно.

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Комментарии (5)

cattos
Верим в науку, ждём вакцину!
Russomatroso
Я-корейский озорной гуляка...
cattos
Итхэвон это типа Walking Street? Есть знатоки?
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