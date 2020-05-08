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08.05.2020 19:55
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В Центр помощи ластоногим в Репино прибыл «юбилейный» постоялец. Его нашли жители Приморска

«Юбилейным» постояльцем пополнился Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, расположенный в Репино. Об этом 8 мая «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Как рассказали на предприятии, к ним поступил самец серого тюленя, которого нашли жители Приморска.

Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

«Детеныш слаб, сильно истощен, обезвожен и нуждается в помощи», — рассказали о состоянии нового подопечного представители ГУП.

По их информации, он стал 30-м обитателем центра с начала его функционирования на базе Водоканала.

«Фонтанка» публикует трогательные фотографии и видеозаписи спасательной операции.

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Комментарии (3)

Гражданкa
этот пациент 30-й только за этот год! надеюсь, скоро увидим отчеты о первых выпускниках этого года - часть тюленей уже освоила уличные бассейны и набирается жизненного опыта в коллективе
ProstoZloy
Нашедших немедленно оштрафовать за нарушение запрета прогулок по береговой черте!
Borze
Странно, что нет коммента от сизоносова про диаспору тюленей.
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