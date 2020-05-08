В Центр помощи ластоногим в Репино прибыл «юбилейный» постоялец. Его нашли жители Приморска
«Юбилейным» постояльцем пополнился Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, расположенный в Репино. Об этом 8 мая «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Как рассказали на предприятии, к ним поступил самец серого тюленя, которого нашли жители Приморска.
«Детеныш слаб, сильно истощен, обезвожен и нуждается в помощи», — рассказали о состоянии нового подопечного представители ГУП.
По их информации, он стал 30-м обитателем центра с начала его функционирования на базе Водоканала.
«Фонтанка» публикует трогательные фотографии и видеозаписи спасательной операции.