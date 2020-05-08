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08.05.2020 18:24
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым:

75-летие Победы в самоизоляции, парад Лукашенко, реванш медиков

Итоги Недели

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Почему в России отказались от основной части праздничных мероприятий к 75-летию Победы, а в Белоруссии планируют парад и салют. Почему коронавирус — болезнь элит, и как врачи захватили федеральный телеэфир. Всеобщий масочный режим как повод для недоумения. Перенос ЕГЭ и причуды системы образования. Что смотреть в День Победы всей семьей.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

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