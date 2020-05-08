А теперь покажите руки. Москвичей лишают лазеек в «масочно-перчаточном» режиме
Масочно-перчаточный режим, который начинает действовать в Москве с 12 мая, предполагает ношение всех средств индивидуальной защиты. Попытка схитрить не спасёт горожан от штрафа.
Как заявил министр правительства столицы Евгений Данчиков 8 мая, важно помнить, что коронавирусная инфекция передаётся, в том числе, контактным способом. Поэтому новые нормы продиктованы заботой о безопасности граждан и санитарными требованиями. При этом москвичи должны быть экипированы полностью: выборочное соблюдение требований приравнено к их полному игнорированию.
«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет», — цитирует Данчика РИА Новости.
По указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице маски и перчатки с 12 мая обязательны на работе, в магазинах, а также при поездках в такси и на общественном транспорте. Для сотрудников и посетителей магазинов штраф за отсутствие защиты 4 тысячи рублей, для пассажиров — на тысячу больше. Искать нарушителей в транспорте контролёры будут выборочно.