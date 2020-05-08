В Санкт-Петербурге начнёт теплеть. Сегодня осадков не ожидается, а вот День Победы пройдёт «со слезами на глазах».

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью 8 мая было холодно, в окрестностях Петербурга местами всего плюс 1 градус, днём воздух прогреется до плюс 11-13. Ветер западных направлений умеренный.

9 мая возможен небольшой дождь, температура днём плюс 13-15 градусов. 10 мая преимущественно без осадков и ещё теплее – до плюс 17.