FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +12
74.12р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
07.05.2020 22:11
26
Печать

После столкновения с электросамокатом в реанимацию попала семилетняя петербурженка

Прогулка на электросамокате обернулась аварией на проспекте Наставников. По информации «Фонтанки», вечером 7 мая несовершеннолетний петербуржец слишком разогнался, не успел вовремя затормозить и сбил семилетнюю девочку.

Столкновение произошло около 18.30. Ребёнка, на которого наехал ездок, госпитализировали в детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса.

Пострадавшая находится в реанимации с разрывом внутренних органов.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (26)

Carolus
> Достаточно ввести запрет на вождение моторных средств несовершеннолетними (например приравнять все моторные средства к мопедам).

Вот самое глупое предложение. Ну, ввели запрет. Кого штрафовать будем? Несовершеннолетних? Ну, как бы КоАП с 16 лет, вот только у них денег нет. Собственно, с мопедами так и было всегда. Это сейчас мопед - редкость, во времена моего детства это было основное средство передвижения понтующихся подростков лет с 14 и до 18 (дальше можно мотик водить). Как сейчас помню - везде раздавался рёв мопедов/мокиков, выходя из парадной - оглядывался, потому что по дворовому проезду носились подростки на "велосипедах с моторчиком". Аж жуть! Бились, кстати. И запрет-то был. КоАП РФСФР позволял привлекать. И милиция была, не чета сегодняшним полицаям. И отделы по учёту несовершеннолетних в милиции были, у нас со двора девушка постарше нас там на учёте стояла, что уж говорить о парнях. А всё с гуся вода. На запрещённых мопедах ездили, никто никакой ответственности не понёс!
pila_grigoryeva
интересно по какой статье этому тупому ездоку будет предъявлено обвинение
Самокатчиков и прочих клоунов надо наказывать очень жестко
Не успел затормозить видимо был под веществами или алкоголем или просто заслушался гавнорэпера
260778831
"Достаточно ввести запрет на вождение моторных средств несовершеннолетними (например приравнять все моторные средства к мопедам)."

Вот с этим я согласен. Только реакция у детей вполне хорошая.

Дело не в реакции а в собранности и навыке, их не учат что делать в критической ситуации. Отец должен ездить с ребенком и показывать примером, что и как.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний