После столкновения с электросамокатом в реанимацию попала семилетняя петербурженка
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Прогулка на электросамокате обернулась аварией на проспекте Наставников. По информации «Фонтанки», вечером 7 мая несовершеннолетний петербуржец слишком разогнался, не успел вовремя затормозить и сбил семилетнюю девочку.
Столкновение произошло около 18.30. Ребёнка, на которого наехал ездок, госпитализировали в детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса.
Пострадавшая находится в реанимации с разрывом внутренних органов.
Прогулка на электросамокате обернулась аварией на проспекте Наставников. По информации «Фонтанки», вечером 7 мая несовершеннолетний петербуржец слишком разогнался, не успел вовремя затормозить и сбил семилетнюю девочку.
Столкновение произошло около 18.30. Ребёнка, на которого наехал ездок, госпитализировали в детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса.
Пострадавшая находится в реанимации с разрывом внутренних органов.