После столкновения с электросамокатом в реанимацию попала семилетняя петербурженка

Carolus 07 Мая 2020 в 23:22 07 Мая 2020 в 23:22

> Достаточно ввести запрет на вождение моторных средств несовершеннолетними (например приравнять все моторные средства к мопедам).



Вот самое глупое предложение. Ну, ввели запрет. Кого штрафовать будем? Несовершеннолетних? Ну, как бы КоАП с 16 лет, вот только у них денег нет. Собственно, с мопедами так и было всегда. Это сейчас мопед - редкость, во времена моего детства это было основное средство передвижения понтующихся подростков лет с 14 и до 18 (дальше можно мотик водить). Как сейчас помню - везде раздавался рёв мопедов/мокиков, выходя из парадной - оглядывался, потому что по дворовому проезду носились подростки на "велосипедах с моторчиком". Аж жуть! Бились, кстати. И запрет-то был. КоАП РФСФР позволял привлекать. И милиция была, не чета сегодняшним полицаям. И отделы по учёту несовершеннолетних в милиции были, у нас со двора девушка постарше нас там на учёте стояла, что уж говорить о парнях. А всё с гуся вода. На запрещённых мопедах ездили, никто никакой ответственности не понёс!