В Москве за сутки умер 51 пациент с коронавирусом. Общее количество жертв в столице превысило 950

В Москве за минувшие сутки скончался 51 пациент с «подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус». Об этом 7 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Общее количество жертв в столице достигло 956 человек. В оперштабе напомнили, что режим самоизоляции обязаны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. Напомним, петербургские власти также готовятся ужесточать ограничения — в частности, вводить обязательный масочный режим.

