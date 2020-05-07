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07.05.2020 21:57
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В Москве за сутки умер 51 пациент с коронавирусом. Общее количество жертв в столице превысило 950

В Москве за минувшие сутки скончался 51 пациент с «подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус». Об этом 7 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Общее количество жертв в столице достигло 956 человек. В оперштабе напомнили, что режим самоизоляции обязаны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. Напомним, петербургские власти также готовятся ужесточать ограничения — в частности, вводить обязательный масочный режим.

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