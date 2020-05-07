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07.05.2020 18:25
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У двух сотрудников «Локомотива» нашли коронавирус, один из них госпитализирован

Тесты на коронавирус двух сотрудников футбольного клуба «Локомотив» дали положительные результаты. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.

«В конце прошлой недели был диагностирован один случай, на этой еще один. Один из них госпитализирован, один находится дома», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Ранее стало известно, что Российская премьер-лига может досрочно завершить сезон. Чемпионом при этом будет объявлен петербургский «Зенит». К такому же решению пришли во Франции, Бельгии и Нидерландах. А вот в Германии, наоборот, собираются продолжить и уже назвали конкретную дату.

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